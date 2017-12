Polícia portuguesa apreende oito toneladas de cocaína A polícia portuguesa anunciou nesta sexta-feira ter realizado uma apreensão recorde de cocaína. Os cerca de oito mil quilos constituem a maior quantidade da droga já confiscada de uma só vez até hoje no continente. A substância foi encontrada em cerca de trezentos volumes guardados em um armazém e em um caminhão na região do Algarve, na costa sul portuguesa. O veículo levava a droga para o norte do país. O valor do carregamento da cocaína no varejo foi avaliado em US$ 333 milhões (equivalentes a mais de R$ 700 milhões). Sete espanhóis, seis homens e uma mulher, foram presos. A polícia portuguesa diz ter iniciado as operações na última quarta-feira, na tentativa de desbaratar uma quadrilha baseada na região espanhola da Galícia. O número de apreensões de cocaína vinda da América do Sul vem aumentando na Espanha e Portugal. Em 2006 apenas, a polícia portuguesa já apreendeu cerca de 5 mil kg de cocaína. No ano passado, o volume total foi de 15 mil kg.