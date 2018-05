Polícia portuguesa revista casa de suspeito no caso Madeleine A polícia portuguesa revistou novamente a casa do único suspeito oficial do desaparecimento da garota britânica de 4 anos Madeleine McCann, afirmou um porta-voz da polícia neste sábado. Madeleine desapareceu no dia 3 de maio do resort Praia da Luz, na região turística do Algarve, a poucos metros de distância da casa do britânico Rober Murat, 33 anos. A propriedade foi revistada pela primeira vez após o desaparecimento de Madeleine. "A revista está sendo realizada", disse um porta-voz da polícia portuguesa. Ele negou-se a comentar se a polícia está mais perto de encontrar Madeleine, que desapareceu enquanto dormia e seus jantavam próximo ao local. Os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, têm feito campanha incessantemente para chamar atenção sobre o desaparecimento. Magnatas e celebridades britânicos, de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, a astros do futebol, contribuíram para a recompensa pelo retorno da garota. (Por Henrique Almeida)