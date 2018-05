Polícia prende 113 em protesto antigoverno Ao menos 113 pessoas foram presas ontem na Romênia em protestos contra medidas de austeridade do governo. Os detidos foram acusados de levar pedras e armas brancas para as manifestações. Eles foram soltos após terem sido fichados na polícia. Cerca de 10 mil pessoas pediram na segunda-feira em protestos em todo o país a renúncia do governo, que tem uma das mais drásticas políticas de austeridade da Europa. Um dos países mais pobres do Leste Europeu, a Romênia foi severamente afetada pela crise financeira.