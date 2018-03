Polícia prende 21 suspeitos de militância islâmica no Paquistão A polícia paquistanesa invadiu uma casa utilizada por um grupo militante islâmico numa remota cidade do oeste do Paquistão, apreendendo armas e efetuando a prisão de 21 suspeitos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira. Acredita-se que a maior parte dos detidos pertença à Jamiat-ul-Ansar, um grupo anteriormente conhecido como Harkat-ul-Mujahedeen, informou a polícia. Eles foram detidos ontem em Dera Ismail Khan, 300 quilômetros a sudoeste de Islamabad, a capital. Acredita-se que os suspeitos tenham ido para a clandestinidade para evitar a prisão quando o Harkat-ul-Mujahedeen e outros quatro grupos radicais foram proscritos após o atentado de 13 de dezembro de 2001 contra o Parlamento da Índia, em Nova Délhi, atribuído pelo país vizinho a grupos extremistas com base em território paquistanês. No ano passado, o Paquistão deteve dezenas de suspeitos de pertencer ao grupo em meio a esforços para amenizar a tensão com a Índia. No entanto, a maioria deles foi rapidamente libertada depois de assinar um compromisso prometendo abandonar a militância.