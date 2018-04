Polícia prende 3 líderes da oposição em Santa Cruz Três líderes da direita boliviana - incluindo Gary Prado Araúz, filho do militar que capturou o guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara, em 1967 - foram detidos sob acusação de manter laços com supostos mercenários que, segundo o governo, planejaram matar o presidente Evo Morales em 2009. As detenções ocorreram no reduto opositor de Santa Cruz e o grupo foi transferido para La Paz, onde aguarda julgamento. Um dos acusados foi solto por questões de saúde.