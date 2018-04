Polícia prende 3 supostos membros do ETA na Espanha

O Ministério do Interior informou que os detidos, duas mulheres e um homem, com idades entre 30 anos e 32 anos, foram detidos na localidade de Usurbil, no País Basco, em uma operação coordenada pelo juiz Baltasar Garzón. Segundo as primeiras investigações, os supostos membros do ETA não estão relacionados com o atentado com carro-bomba que matou na sexta-feira o inspetor de polícia Eduardo Antonio Puelles.

Os agentes encontraram, além dos explosivos, vários registros em computadores e celulares, que estão sendo analisados pelas forças de segurança. Os detidos, todos da cidade basca de San Sebastián, foram identificados como Olatz Lasagabaster Anza, Ainara Vázquez Martínez e Patxi Uranga Salbide. O ETA, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, já matou mais de 825 pessoas desde o fim dos anos 1960, em sua campanha por um País Basco independente da Espanha.