Polícia prende 4 pessoas com 5,5 quilos de heroína nos EUA Agentes federais prenderam três equatorianos e um americano que tentavam contrabandear heroína no calor de cinco milhões de dólares, escondendo a droga em doces, na quarta-feira, 21, no aeroporto internacional de Newark. Um total de quase 5,5 kilos da droga foi divido e colocado em mais de cem doces, que foram embalados separadamente, segundo informações dadas na sexta-feira pela Agência de Imigração dos Estados Unidos. Os agentes de imigração e funcionários da Agência antidrogas dos EUA acharam a droga em uma inspeção de rotina na bagagem do equatoriano Eddie Palma Jurado, de 22 anos, quando ele desembarcou no aeroporto vindo de Guayaquil. Também foram presos o americano Jorge Avila Ojeda, de 26 anos; Marco Pontón Ojeda, de 34 anos, do Equador; e Pedro Mishquero, de 38, do mesmo país. Todos foram acusados de tentar contrabandear mais de cinco quilos de heroína. Eles permanecem presos e não têm direito a fiança, segundo determinação dada na quinta-feira pela juíza Patty Shwartz.