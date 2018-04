Polícia prende 60 e proíbe manifestações Cerca de 60 membros do grupo fundamentalista Irmandade Muçulmana foram detidos ontem no Cairo por protestarem em solidariedade aos palestinos que vivem na Faixa de Gaza. A polícia e o serviço secreto egípcio tentaram dispersar a manifestação proibindo moradores de saírem nas sacadas, revistando apartamentos e fechando as ruas que dão acesso à praça. Segundo o grupo, pelo menos 20 mil pessoas se manifestaram em Al-Manufiya, no Delta do Nilo, no norte do país, e 15 mil em Fayum, ao sul do Cairo.