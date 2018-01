Polícia prende 8 integrantes do ETA A polícia espanhola prendeu hoje oito pessoas suspeitas de integrarem o ETA, grupo separatista basco, durante buscas realizadas na região norte do país. Os policiais confiscaram ainda armas e equipamento usado para fazer bombas. As buscas foram feitas nas cidades de Zizurkil, Zaldibia e Lasarte, informou um porta-voz da polícia que não quis se identificar. Ele disse que a operação continuava e se recusou a dar mais detalhes. De acordo com a agência oficial, EFE, a polícia confiscou 100 quilos de explosivos, granadas e outras armas. O ETA é acusado de matar 35 pessoas desde o fim de sua trégua unilateral, janeiro de 2000, e que durou 14 meses. Desde o início de sua campanha para um Estado Basco livre, em 1968, o grupo terrorista já matou cerca de 800 pessoas em tiroteios e atentados.