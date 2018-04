Polícia prende dois suspeitos de planejar atentado contra NY

As autoridades americanas prenderam nesta sexta-feira dois homens que teriam ligações com um suposto plano para promover ataques a bomba contra Nova York no ano passado.

Segundo Richard Kolko, porta-voz do FBI, os dois homens - Adis Medunjanin e Zarein Ahmedzay - foram detidos após uma investigação que ainda está em andamento.

De acordo com a polícia americana, os suspeitos estariam associados a Najibullah Zazi, um afegão radicado nos Estados Unidos que é acusado de planejar atentados contra Nova York.

Zazi e dois outros homens foram presos em setembro do ano passado, mas negam as acusações.

Na época das prisões, os investigadores afirmaram terem desbaratado uma ameaça de ataque iminente, mas acrescentaram que iriam continuar investigando "um grande número de evidências".

Acidente

Segundo a polícia americana, Adis Medunjanin seria um imigrante bósnio. Já o outro suspeito preso nesta sexta-feira, Zarein Ahmedzay, seria cidadão americano.

Os dois teriam sido detidos depois de Medujanin se envolver em um acidente de carro. O bósnio teria sido preso logo após ter sido levado para o hospital.

Os advogados de Medunjanin afirmam que seu cliente não cometeu nenhum crime. Os dois suspeitos se apresentariam diante de um tribunal no Brooklyn ainda nesta sexta-feira.

De acordo com o jornal The New York Times, os dois detidos são acusados de viajar com Zazi para o Paquistão em 2008, quando ele teria recebido treinamento da rede extremista Al-Qaeda.

Os suspeitos já teriam sido interrogados por policiais no ano passado, segundo a agência de notícias Associated Press. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.