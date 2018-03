Polícia prende estripador em Londres A polícia de Londres anunciou hoje a prisão de Anthony John Hardy, que está sendo classificado como um novo "Jack, O Estripador". A exemplo do assassino que aterrorizou Londres no século 19, Hardy escolhia suas vítimas entre prostitutas. Ele é suspeito de assassinar pelo menos duas delas, desmembrar seus corpos e depositá-los em sacos plásticos de lixo.. A prisão de Hardy, de 51 anos, aconteceu quinta-feira, depois que uma testemunha dos supostos crimes telefonou à Scotland Yard (polícia britânica), que desde segunda-feira iniciou uma verdadeira caçada ao assassino. Naquele dia um mendigo do bairro de Camden (norte), que procurava comida no lixo do pub College Arms, acabou achando restos de corpo humano (duas pernas, que depois foram identificadas como pertencentes a uma prostituta com cerca de 30 anos). No dia seguinte, policiais encontraram no mesmo bairro, em dezenas de sacos de lixo, o tronco de uma mulher branca (identificada depois como sendo de uma prostituta com cerca de 20 anos) e partes de corpos de pessoas ainda não identificadas. Durante as investigações, a polícia chegou a um apartamento, onde foram encontrados partes do corpo da segunda vítima e uma serra de metal. Uma denúncia anônima identificou Hardy como o dono do apartamento. O assassino - que teve sua foto divulgada em vários jornais da capital, causando apreensão entre os londrinos - foi preso próximo ao hospital de Great Ormnd Street e levado para uma delegacia de Londres onde deverá ser interrogado. De acordo com o inspetor da Scotland Yard, David Cook, "o interrogatório só ocorrerá após recebermos os laudos de seus exames psiquiátricos", revelou.