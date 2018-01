Polícia prende estuprador norte-americano no México A polícia federal mexicana anunciou hoje a prisão de um homem de 56 anos, procurado por ter estuprado sua filha mais velha, há 11 anos, em São Diego, na Califórnia. Enrique Rodriguez Cueva estava vivendo no anonimato na fronteira da cidade de Tijuana, oito anos depois de fugir de São Diego. Se for condenado, Rodriguez pode levar até 21 anos de prisão.