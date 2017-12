Polícia prende grupo suspeito de traficar humanos A polícia croata prendeu 34 pessoas hoje, suspeitas de envolvimento com tráfico de 900 imigrantes ilegais nos últimos dois anos. A polícia também confiscou 18 veículos, 45 telefones celulares, cinco computadores domésticos, armas e munição, drogas e documentos falsos. Os acusados podem pegar até cinco anos de prisão. A polícia estima que a gangue já tenha ganho em torno de US$ 396 mil tirar imigrantes da Bósnia.No ano passado a polícia deteve 24,180 imigrantes ilegais em território croata. Os imigrantes ilegais utilizam a Croácia como país de trânsito para destinos prósperos do oeste europeu.