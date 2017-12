Polícia prende indiana suspeita de assassinar 4 filhos A mãe de quatro crianças encontradas mortas foi detida em sua residência, na província de Elkhart, na Índia, nesta sexta-feira. Angelica Alvares foi encontrada inconsciente ao lado do corpo de seus quatro filhos, com idades entre dois e oito anos. De acordo com o relatório de autópsia das crianças, elas foram mortas por asfixia. Após ser presa, Angelica Alvarez estava sob custódia do Hospital de Elkhart, informou o capitão de polícia Steven Mock. De acordo com as autoridades, ainda não há elementos que comprovem a participação da mulher na morte dos filhos. Mas, a polícia acredita no seu envolvimento, por razões desconhecidas. Um magistrado espera rever o caso para determinar à polícia local qual a causa para mantê-la sob custódia, disse o chefe dos investigadores Bill Wargo.