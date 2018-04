Polícia prende jornalistas da Associated Press no Egito A polícia egípcia prendeu ontem um cinegrafista da televisão da Associated Press e seu assistente, quando ambos filmavam os protestos no centro do Cairo. Separadamente, um fotógrafo da agência, Nasser Gamil Nasser, de 43 anos, foi golpeado por um policial quando fotografava as manifestações contra o governo. Ele levou uma pedrada no rosto, teve um osso quebrado e precisará passar por cirurgia.