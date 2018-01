Polícia prende jovem por suspeita de participar do atentado em Manchester

A polícia britânica anunciou que deteve um homem de 24 anos por suspeita dele estar relacionado com o atentado que deixou 22 mortos e vários feridos na arena de Manchester. No total, 17 pessoas já foram detidas na investigação. Nenhum deles teve sua identidade revelada até o momento.

Uma bomba foi detonada minutos após o fim do show da cantora Ariana Grande, na última segunda-feira, na Inglaterra. O incidente deixou 22 mortos e é considerado o pior na história do país em mais de uma década.

A cantora fez uma visita surpresa aos feridos durante o atentado. Uma foto publicada neste sábado no perfil de Grande no Instagram mostra ela ao lado de uma criança que está internada no hospital local. A cantora retornou ao Reino Unido para fazer um show e arrecadar fundos para as vítimas do atentado.