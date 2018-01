Polícia prende manifestantes em Sydney A polícia de Sydney deteve pelo menos três pessoas e utilizou gás lacrimogêneo contra estudantes universitários e colegiais que protestavam contra a guerra no Iraque numa praça da cidade. Cerca de 300 seguidores do grupo "Livros, não bombas" foram cercados na praça por mais de 200 policiais. Outros grupos estudantis manifestaram-se em outras cidades australianas sem que ocorressem atos de violência. A Austrália enviou cerca de 2.000 soldados, além de caças e navios, para acompanhar as forças norte-americanas e britânicas na invasão do Iraque. Veja o especial :