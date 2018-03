Polícia prende outro suspeito dos atentados a Bali A polícia indonésia noticiou nesta segunda-feira a prisão de um dos principais suspeitos dos atentados a dois clubes noturnos de Bali, em outubro do ano passado, quando 202 pessoas morreram. O inspetor de polícia de Jacarta, Erwin Mappapeng, disse que Idris foi preso em 12 de junho com outros dez suspeitos. Todos são acusados de assaltarem um banco da província de Sumatra e usarem o dinheiro para patrocinar atos terroristas. Os detidos são membros da organização terrorista Jemaah Islamiya, suspeita de ter relações com a rede Al-Qaeda. Outros três suspeitos do atentado continuam foragidos.