Polícia prende quatro jornalistas do 'The Sun' A polícia britânica prendeu ontem quatro jornalistas do diário The Sun, do magnata Rupert Murdoch, envolvidos com o escândalo de grampos ilegais no país. Um policial suspeito de receber propina em troca de informações também foi detido. No ano passado, o jornal News Of The World foi fechado em razão do escândalo.