Polícia prende quatro pessoas e confisca armas do IRA A polícia afirmou ter descoberto um esconderijo de armas do grupo Exército Republicano Irlandês (IRA) e prendeu quatro pessoas nesta sexta-feira, após ter usado marretas para quebrar a porta de entrada de uma residência católica no oeste de Belfast. A operação, baseada em esquema de vigilância e numa denúncia anônima, foi o último esforço para acabar com a atividade dos dois grupos dissidentes, o verdadeiro IRA e o IRA dissidente, que se afastou do primeiro por se opor ao acordo de cessar-fogo assinado em 1997 pelo IRA original. A polícia disse que as armas, ligadas ao IRA original, estavam escondidas numa parede dos fundos da casa em Ballymurphy, um dos mais radicais distritos dominados pelo IRA, em Belfast.