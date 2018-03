Polícia prende seis no caso 'News of the World' A polícia britânica prendeu no início da manhã de ontem mais seis jornalistas que trabalharam no tabloide News of the World, por suspeita de ligação com o caso das escutas telefônicas praticadas por funcionários do jornal, extinto em julho de 2011 após 167 anos de existência. O escândalo custou centenas de milhões de dólares ao império do australiano Rupert Murdoch, dono do semanário.