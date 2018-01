Polícia prende suspeito de atirar dentro de supermercado no Colorado

THORNTON - A polícia do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, prendeu um homem suspeito de entrar em uma loja da rede de supermercados Walmart e matar três pessoas na noite desta quarta-feira, 1.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Scott Ostrem, de 47 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira, 2, cerca de 14 horas depois de fugir do estabelecimento em um carro. As autoridades o identificaram por meio de imagens das câmeras de segurança do local. A foto dele também sido divulgada pela polícia de Thornton no Twitter.

Walmart shooting incident, person and vehicle of interest, remain anonymous, call Crime Stoppers 720-913-7867 pic.twitter.com/PFNbEALpbG — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 de novembro de 2017

O porta-voz da polícia de Thornton, Victor Avila, disse na noite de quarta-feira, 1, que os disparos parecem ter sido aleatórios e não há indícios de que seja um ato de terrorismo.

Avila ainda informou que Ostrem tem "um histórico criminal mínimo", e as autoridades ainda não estabeleceram um motivo para o tiroteio.

Dois homens morreram dentro do supermercado e uma mulher chegou a ser transferiada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. /REURERS e AFP