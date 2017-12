Polícia prende suspeito no aeroporto JFK Um homem foi preso ontem à noite no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, acusado de portar identidade falsa de piloto. Esse homem teria ainda uma carta de vôo emitida por uma escola da Flórida e foi considerado suspeito pelas autoridades de Nova York. Ele será interrogado. O suspeito tentou voar para Los Angeles na terça-feira, dia dos atentados em Nova York e Washington, mas não conseguiu pois todos os vôos em espaço aéreo americano foram cancelados. Ontem, ele tentou embarcar no vôo 299 da American Airlines, com destino à San Jose. Um balconista da American Airlines alertou um supervisor, que por sua vez notificou a Autoridade Portuária sobre o suspeito. As autoridades seguiram o homem e o prenderam antes que ele embarcasse. O comissário de polícia de Nova York, Bernard Kerik, não soube dizer qual a ligação entre esse homem e os atentados. Kerik disse ainda que outras "cinco ou seis pessoas", algumas delas de origem árabe, foram presas para serem interrogadas. Los Angeles Pouco tempo depois da prisão desse suspeito, a polícia prende mais três homens, que estavam a bordo do vôo 133 da American Airlines para Los Angeles, informou uma fonte. Minutos depois, policiais entraram à paisana no avião e removeram os três suspeitos do avião. A rede de TV ABC informou que pelo menos 10 pessoas foram presas tentando embaracar em aviões nos aeroportos JFK e La Guardia.