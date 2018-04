Polícia prende suspeito perto do Capitólio

Ele foi detido no centro da capital americana com uma arma de mentira e um falso colete com bombas que lhe foram fornecidos por agentes do FBI disfarçados de militantes da Al-Qaeda.

Segundo o jornal The Washington Post, Khalifi estava ilegalmente no país desde o ano passado e vinha sendo investigado por ter seu visto de permanência expirado. Em comunicado, a polícia do Capitólio informou que um suspeito não identificado fora preso nas cercanias do complexo. Segundo a polícia, a detenção foi o ponto final de "uma longa investigação, na qual o indivíduo foi extensamente monitorado". / WP