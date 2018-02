Polícia prende três líderes da Irmandade Muçulmana no Egito

O número 2 da Irmandade Muçulmana e dois outros líderes do grupo opositor foram presos nesta segunda-feira, 2, pela polícia do Egito. As autoridades realizam uma ofensiva contra membros da mais poderosa entidade egípcia de oposição, em vários pontos do país. As prisões ocorrem após a Irmandade Muçulmana escolher uma nova liderança e antes das eleições parlamentares marcadas para outubro.

A polícia prendeu o novo vice-líder do grupo, Mahmoud Ezzat, e dois outros membros da cúpula, Essam el-Erian e Abdul-Rahman el-Bir. Um quarto membro do conselho que toma as decisões na Irmandade Muçulmana não estava em casa, quando a polícia chegou para detê-lo.

O grupo sugeriu que as prisões estão relacionadas ao apoio da Irmandade Muçulmana aos palestinos na Faixa de Gaza e por causa das eleições parlamentares. "Este regime não quer nem um parceiro nem um participante" na administração do país, afirmou um porta-voz do grupo. Segundo ele, a organização mantém seus planos de participar nas eleições parlamentares de outubro.

A Irmandade Muçulmana foi banida em 1954, mas é, em alguns casos, tolerada pelo Estado. Seus candidatos podem concorrer como independentes. Em 2005, o grupo obteve 20% das cadeiras no Parlamento, tornando-se o principal da oposição.

A ofensiva policial ocorre semanas após o movimento eleger seu novo líder, Mohammed Badie, o que gerou forte cobertura da mídia. Badie imediatamente embarcou para uma série de encontros com vários intelectuais e figuras da oposição pelo país.

"Nos últimos dias, após a ascensão de Mohammed Badie, houve uma espécie de ofensiva na mídia, na qual ele fez várias declarações e se encontrou com muitas pessoas", notou Diaa Rashwan, um especialista em movimentos islâmicos. Na opinião dele, a medida é "uma espécie de intimidação" realizada pelo governo.

A Irmandade Muçulmana defende a implantação de um Estado islâmico no Egito, implementando a lei islâmica (Sharia). Já os moderados dentro do grupo avaliam que, ao invés de se insistir na criação de um Estado islâmico, o melhor é promover os valores islâmicos em um sistema democrático.