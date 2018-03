Polícia procura suspeito de ter ligações com franco-atirador A polícia que investiga o caso do franco-atirador da área de Washington emitiu um mandado de prisão contra um homem que possivelmente tenha informações sobre o franco-atirador que já matou 10 pessoas e feriu outras três nas últimas três semanas nos Estados Unidos. O chefe da polícia de Montgomery (Maryland), Charles Moose, advertiu em uma coletiva de impressa nesta quarta-feira que o John Allen Mohammed, de 40 anos, ?está armado e é perigoso?. Moose ressaltou que está decisão não indica ?que Mohammed, também conhecido como John Allen Williams, está envolvido em algum dos tiroteios?. A rede de televisão CNN informou que Mohamed, um homem negro cuja fotografia foi divulgada pela polícia, serviu no exército e participou da guerra do Golfo em 1991. Um funcionário de Washington disse que as autoridades procuram duas pessoas. Uma delas teria ligações com Fort Lewis, uma base do Exército ao sul de Tacoma, no estado de Washington. Fort Lewis é um dos mais conceituados centros de treinamentos de franco-atiradores do Exército norte-americano. Moose não fez menção sobre a segunda pessoa, mas noticiários falam de John Malvo, um jovem de 17 anos que seria enteado de Mohammed. Este anúncio aconteceu horas depois que as investigações passaram da capital norte-americana para o estado de Washington. Agentes do FBI vasculharam as imediações de Tacoma, no estado de Washington, costa oeste dos EUA, usando serras elétricas e detectores de metais. Um policial, que não quis se identificar, disse que o FBI estava à procura de munições. O FBI também visitou um colégio secundário Bellingham, a 150 km ao norte de Seattle, também no estado de Washington. O prefeito Mark Asmundson disse a um jornal local que os policiais estão investigando um adolescente que estudou neste colégio e um homem mais velho. Ambos deixaram a região há nove meses. O estado de Washington fica a 4 mil km da capital norte-americana.