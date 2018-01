Polícia proíbe uso de máscara em protesto em NY A polícia de Nova York advertiu que prenderá as pessoas que usarem máscaras durante os esperados protestos por ocasião da realização, na metrópole, da reunião anual do Fórum Econômico Mundial. O chefe de patrulhamento do departamento de polícia, Joseph Esposito, informou durante uma entrevista à imprensa que os agentes cumprirão ao pé da letra a ordem que proíbe a utilização de máscaras por parte de três ou mais manifestantes. "Três ou mais manifestantes que utilizarem máscaras e estejam marchando serão presos imediatamente", disse Esposito. A advertência faz, sem dúvida, aumentar a tensão entre os 40.000 membros da polícia de Nova York - a maior força policial dos EUA -, e os manifestantes que, segundo se acredita, tomarão as ruas a partir de quinta-feira, quando os líderes do mundo empresarial e econômico chegarem a Manhattan para a reunião de quatro dias. Organizadores dos protestos disseram que alguns manifestantes usarão disfarces e outros levarão grandes marionetes ou fantoches, que, em alguns casos, escondem o rosto da pessoa, para enfatizar as mensagens contra a globalização econômica. "Terão de prender então milhares e milhares de pessoas", disse David Graeber, da Convergência Anticapitalista, um grupo opositor às iniciativas de livre comércio. "Não vai ser nada bom". Cerca de 4.000 policiais estarão nas imediações do hotel Waldorf-Astoria. Centenas estarão protegendo presidentes e mandatários internacionais, como o primeiro-ministro interino do Afeganistão, Hamid Karzai, e empresários como o fundador da Microsoft, Bill Gates. Como gesto de solidariedade em relação à cidade de Nova York, logo após os ataques terroristas, o Fórum Econômico Mundial não se realizará este ano na tranqüila localidade de Davos, na Suíça, que foi sede do encontro nos últimos 31 anos.