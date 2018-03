Polícia promove retirada de pessoas de sede do Congresso dos EUA A polícia ordenou a saída de todas as pessoas do Capitol (sede do Congresso americano) logo depois de uma queda de energia elétrica no prédio. Sirenes alertaram a parlamentares e visitantes sobre a necessidade de se abandonar o local. Após uma hora da energia ter voltado o prédio foi reaberto. A Casa dos Representantes e o Senado não estavam em sessão durante o fato. A porta-voz da Potomac Electric Power Co., Mary-Beth Hutchinson, disse que a energia foi "cortada automaticamente após uma variação de voltagem devido a operações que sobrecarregaram as linhas" fora do Capitol. O prédios próximos não foram afetados. Antes da evacuação sirenes começaram a tocar, e mais de 100 visitantes foram levados ao hall de entrada do prédio. A evacuação foi realizada sem maiores distúrbios.