Polícia quer evitar confronto em Quebec Segundo o capital Michel Martin, da polícia municipal de Quebec, a ação para conter os manifestantes mais agressivos na Cúpula das Américas foi feita com base em lições aprendidas em confrontos semelhantes nos últimos anos, como o de Seattle (na reunião da Organização Mundial de Comércio), e em Washington e Praga (em reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial). ?A principal lição é a de evitar ao máximo os confrontos diretos com os manifestantes?, disse Martin. Esta estratégia, segundo o policial, foi a razão do emprego maciço de gás lacrimogênio em Quebec. As balas de plástico, ele continuou, só foram empregadas quando manifestantes se tornavam realmente ameaçadores para os policiais ou para outras pessoas ? no caso de lançamento de coquetéis molotov, por exemplo. Martin disse que as balas de plástico são disparadas por policiais treinados para isto, de tal forma a atingir partes do corpo onde não produzem ferimentos sérios.