Polícia realizou 51 mortes ilegais no Congo A polícia na capital do Congo, Kinshasa, cometeu dezenas de assassinatos ilegais em uma ofensiva contra as gangues do crime organizado, afirmou a organização Human Rights Watch. De acordo com o relatório do grupo de direitos humanos, a polícia cometeu abusos durante a "Operação Likofi", iniciada em novembro do ano passado para reprimir uma onda de assaltos à mão armada e outros crimes realizados por pequenas gangues, conhecidas como kuluna.