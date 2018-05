Polícia rejeita pedidos de protestos de extremistas no dia do casamento real

Bandeiras do Reino Unido ao longo da Regent Street, em Londres

LONDRES - A Polícia Metropolitana de Londres rejeitou nesta terça-feira, 19, o pedido de um grupo intitulado Muçulmanos contra as Cruzadas de realizar uma manifestação em frente à Abadia de Westminster, no dia do casamento do príncipe William com Kate Middleton - que acontecerá no local.

O grupo organizou em 2010 um protesto no Dia do Armistício, 11 de novembro, queimando papoulas - símbolo do dia dedicado à memória de mortos em guerras.

Diante do pedido dos Muçulmanos contra as Cruzadas, o grupo de extrema-direita Liga da Defesa Inglesa decidiu pedir permissão para protestar contra o grupo islâmico, também no dia do casamento real.

Cinco mil policiais estarão trabalhando no dia do casamento. Segundo ela, haverá de 70 a 80 equipes de segurança para convidados VIPs no dia.

A Polícia Metropolitana já começou a vasculhar a área central de Londres, usando cães farejadores para procurar explosivos em postes de iluminação e em latas de lixo nas imediações da abadia.

A Liga de Defesa Inglesa é uma organização direitista que se opõe à disseminação do islamismo na Grã-Bretanha, enquanto o Muçulmanos Contra as Cruzadas é um grupo que organiza protestos contra os Estados Unidos e o Reino Unido, que considera "inimigos do Islã".

Owens afirmou que 60 pessoas que atualmente estão em liberdade sob fiança serão banidas da área da região de Westminster no dia do casamento.

Além da família real, 50 chefes de Estado assistirão à cerimônia, que deverá ser transmitida pela televisão para cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Segundo o repórter da BBC Danny Shaw, a Scotland Yard afirma que não tem informações sobre ameaça terrorista específica para o casamento, o que a impede de adotar medidas mais drásticas de detenção e revista de pessoas em Londres.

Na semana passada, a Clarence House (residência oficial dos príncipes William e Harry) anunciou detalhes sobre o casamento real, incluindo o cronograma exato do evento e a rota da carruagem com os noivos.

