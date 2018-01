Polícia rejeita queixas de assassino norueguês

Em nota divulgada na segunda-feira, a polícia disse que investigou e recusou as alegações de Breivik de que estava sendo mantido sob condições ilegais. Este mês, ele ameaçou entrar em greve de fome a menos que as suas condições prisionais melhorassem. Entre outras coisas, o prisioneiro reclamou de ser mantido em isolamento e exigiu acesso a melhores videogames, um sofá e uma academia de ginástica maior.

Breivik está cumprindo uma sentença prisional de 21 anos por matar oito pessoas com uma bomba na sede do governo e outras 69 pessoas com tiros no acampamento da juventude do Partido Trabalhista, de esquerda, em 2011. A sua sentença pode ser estendida enquanto ele for considerado perigoso. Fonte: Associated Press.