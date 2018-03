Polícia reprime ato contra guerra na Austrália A polícia do norte da Austrália impediu nesta segunda-feira que centenas de manifestantes bloqueassem uma estrada que leva a uma base militar conjunta americana-australiana que, no caso de uma guerra contra o Iraque, poderia fornecer material de inteligência a Washington. Segundo a polícia, cerca de 80 manifestantes antiguerra utilizaram um ônibus e acenderam uma fogueira para bloquear a estrada que dá acesso à base Pine Gap, próxima a Alice Springs, no centro da Austrália, a cerca de 1.900 quilômetros a noroeste de Sydney. De acordo com o comandante Gary Manison, porta-voz da polícia da província Território do Norte, sete pessoas foram detidas na ação desta segunda e poderão ser acusadas formalmente por uma série de ofensas, tais como resistir à prisão e atacar a polícia. A tentativa de bloquear a estrada seguiu-se a uma manifestação pacífica contra uma ação militar no Iraque realizada neste domingo em frente à mesma base. Na noite desta segunda (pelo horário australiano) os manifestantes já haviam deixado a área. No total, cerca de 16 pessoas foram detidas em três dias de manifestações. Estabelecida em 1968, Pine Gap é uma estação de retransmissão por satélite administrada conjuntamente pelos Estados Unidos e a Austrália. O primeiro-ministro australiano, John Howard, já deixou aberta a opção de se unir a um ataque liderado pelos Estados Unidos contra Bagdá, mesmo sem um apoio das Nações Unidas.