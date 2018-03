Polícia reprime ato de manifestantes xiitas A polícia antidistúrbio do Bahrein reprimiu ontem manifestações da maioria xiita do país contra a monarquia sunita. Os policiais dispararam bombas de gás lacrimogêneo contra os ativistas, que tentavam bloquear uma estrada. Os confrontos são os mais recentes desde fevereiro, quando a oposição tentou organizar um boicote ao Grande Prêmio de Fórmula 1 do país. Durante a Primavera Árabe, tropas do Conselho de Cooperação do Golfo, lideradas pela Arábia Saudita, sufocaram os protestos no Bahrein.