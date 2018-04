Polícia reprime protesto contra Mubarak no Egito A polícia egípcia entrou em confronto hoje com milhares de manifestantes no centro do Cairo. Os participantes do protesto pediam o fim do regime do presidente Hosni Mubarak. A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água e cassetetes para dispersar os manifestantes, que gritavam "fora Mubarak". Dois manifestantes morreram na cidade portuária de Suez e um policial foi morto após sofrer ferimentos no Cairo.