Polícia reprime protesto estudantil no Quênia A polícia do Quênia utilizou gás lacrimogêneo nesta sexta-feira para dispersar uma manifestação estudantil no centro de Nairóbi, no segundo dia de protestos pelo assassinato de um estudante. A polícia isolou a área em torno da Universidade de Nairóbi e interditou a principal via da cidade depois de os estudantes terem se reunido e começado a atirar pedras contra os policiais. Após mais de uma hora encarando a polícia, os estudantes atravessaram a linha policial. Os agentes de segurança reagiram e lançaram bombas de gás lacrimogêneo em meio a um dos cruzamentos mais movimentados da capital queniana. O trânsito na cidade ficou congestionado.