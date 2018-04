Polícia reprime protesto palestino em Jerusalém A polícia israelense dispersou ontem dezenas de manifestantes palestinos perto da mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo, em Jerusalém, depois que eles apedrejaram policiais no local e na Cidade Antiga. Policiais entraram no local e usaram bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Testemunhas disseram que os agentes também usaram gás lacrimogêneo. Pouco depois, o governo da Jordânia criticou a polícia israelense, dizendo que ela "busca incitar a violência religiosa" na região.