Polícia resgata 10 estrangeiros durante ataque em Cabul

Um policial afegão e dois civis foram mortos na operação. Segundo o major-general Joseph Osterman, diretor de operações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o número relativamente baixo de vítimas é um sinal de como as forças afegãs mostraram um "progresso notável" à medida que assumem a responsabilidade de proteger o país antes da retirada dos soldados estrangeiros, prevista para o ano que vem.

Richard Danziger, chefe da missão da IOM, agradeceu à polícia afegã pelo resgate, que ocorreu na sexta-feira, durante um ataque do Taleban com um carro bomba e militantes vestidos com coletes explosivos. As informações são da Associated Press.