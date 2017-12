Polícia revela retrato falado de ´Jack, o Estripador´ A partir da utilização de técnicas modernas, investigadores britânicos disseram que acreditam ter descoberto uma série de informações sobre o misterioso assassino conhecido como ´Jack, o Estripador´. As novidades incluem um retrato aproximado do responsável por uma série de mortes no leste de Londres no século 19. Jack conseguiu escapar da polícia na década de 1880, após ter assassinado e mutilado cinco prostitutas da capital britânica. Os investigadores admitem que a polícia da época devia estar procurando "pelo tipo errado de suspeito" e que o verdadeiro Jack deveria ser "assustadoramente normal", embora capaz de "uma crueldade extrema". Suspeito famoso Os investigadores envolvidos na nova pesquisa incluem profissionais da Scotland Yard, a polícia britânica, responsáveis por investigações de crimes atuais. O resultado traça o mais completo perfil físico, geográfico e psicológico já produzido até hoje do misterioso criminoso. Os detalhes da pesquisa serão revelados em um documentário que será exibido na televisão britânica pela emissora Five na noite de terça-feira, 21. Jack deveria ter entre 25 e 35 anos quando cometeu os crimes, medir entre 1,65m e 1,70m de altura e ter um tipo físico corpulento. "Pela primeira vez, podemos entender que tipo de pessoa era Jack, o Estripador", disse Laura Richards, chefe de análise para crimes violentos da Scotland Yard. "Podemos dizer qual a rua onde ele provavelmente morava, qual a sua aparência e porque ele escapou da polícia." A investigação atual examinou os depoimentos de 13 testemunhas que teriam visto o criminoso. O escritor Lewis Carrol, autor de Alice no País das Maravilhas, o príncipe Albert Victor e o obstetra John Williams, que atendia a família real britânica, chegaram a ser suspeitos de cometer os crimes atribuídos a Jack, o Estripador.