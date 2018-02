Polícia revista apartamento de Lagarde em Paris

Segundo a emissora britânica, policiais e promotores estiveram no apartamento em busca de documentos sobre um processo que envolve Lagarde e o empresário Bernard Tapie.

No processo, Lagarde é investigada sobre a hipótese de abuso de autoridade em 2008, quando a atual chefe do FMI era ministra de Finanças na França.

Segundo a BBC, a Justiça tenta averiguar se Lagarde atuou corretamente em um processo de arbitragem que envolve Tapie e o banco Credit Lyonnais.

Empresário e político, Tapie é conhecido por recuperar empresas com dificuldades financeiras. A atual diretora-gerente do FMI nega qualquer irregularidade no caso.