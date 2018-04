Polícia russa detém 20 que protestavam contra Putin

Putin é candidato à presidência na eleição que ocorrerá em 4 de março. Ele espera vencer, mas está enfrentando o primeiro grande desafio a seu governo em 12 anos. Um amplo movimento de protesto vem se manifestando desde as eleições parlamentares de dezembro, vencidas pelo partido de Putin, no que parece ter sido uma fraude.

Embora a polícia tenha permitido as manifestações pacíficas em Moscou, continuou usando a força para conter pequenos protestos não autorizados, como o realizado ontem. As informações são da Associated Press.