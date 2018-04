Polícia russa detém Kasparov durante protesto Um tribunal russo condenou ontem o líder opositor e ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov a cinco dias de prisão. Ele e vários outros manifestantes anti-Kremlin foram detidos durante um protesto em Moscou contra o presidente Vladimir Putin. Cerca de 3 mil pessoas participavam do protesto organizado pelo partido liderado por Kasparov, Outra Rússia, que reúne opositores do Kremlin de várias tendências, como defensores do livre mercado a anarquistas.O partido de Kasparov diz que as eleições parlamentares programadas para 2 de dezembro favorecem injustamente o partido Rússia Unida, ligado a Putin. A polícia tentou controlar as marchas realizadas este ano pelo Outra Rússia, agredindo os manifestantes com golpes de bastão.