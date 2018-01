Polícia russa encontra explosivos em cinema A polícia russa encontrou explosivos, detonadores e armas em um cinema em São Petersburgo, o qual estava fechado para reforma. De acordo com a agência de notícias Interfax, autoridades do Ministério do Interior disseram que a descoberta foi feita após a prisão de três suspeitos do Cazaquistão. As informações são do site da BBC.