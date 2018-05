Polícia russa mata quatro supostos militantes islâmicos Um porta-voz do Ministério do Interior da conturbada província russa do Daguestão, no Cáucaso, disse que a polícia matou quatro supostos militantes em um tiroteio. Vyacheslav Gasanov disse que a polícia deu ordem de parada a dois automóveis em um posto policial, na manhã de hoje, mas os homens dentro dos carros não obedeceram e dispararam contra os policiais. Gasanov disse que os atiradores foram mortos no tiroteio.