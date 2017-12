Polícia russa prende ladrões de urânio enriquecido A polícia russa prendeu sete pessoas que tentavam vender mais de um quilo de um tipo de urânio enriquecido que pode ser utilizado na fabricação de armas, informou nesta quinta-feira a televisão russa. Os homens foram detidos na cidade de Balashikha, nos arredores de Moscou, quando tentavam vender uma cápsula de urânio-235 por US$ 30,000.00, informou a NTV, durante seu noticiário noturno. Os suspeitos foram indiciados por porte ilegal de materiais nucleares, segundo a tevê. Se as acusações se mostrarem verdadeiras, este será o primeiro caso oficialmente confirmado na Rússia de roubo de materiais nucleares próprios para a fabricação de armas. Durante a crise econômica que se seguiu ao colapso da União Soviética, ocorriam apreensões periódicas de materiais nucleares roubados por pessoas que tentavam vendê-los para obter lucro, mas todos os casos envolviam urânio ou césio de baixa atividade, ambos impróprios para a fabricação de armas nucleares. Autoridades russas negavam constantemente informações referentes a roubos de materiais nucleares próprios para a produção de armamentos. De acordo com a reportagem, os suspeitos supostamente pertenciam a uma gangue do crime organizado de Balashikha. A polícia prendeu primeiro pessoas que tentavam vender o material numa lanchonete de beira de estrada. Os suspeitos levaram a polícia até a casa de uma outra pessoa que guardava urânio em casa. A data das prisões e outros detalhes sobre o crime não foram esclarecidos. Um policial da delegacia de Balashikha responsável pelo caso disse à Associated Press que estava ciente do ocorrido, mas não tinha detalhes sobre o assunto. De acordo com ele, o Serviço de Segurança Federal (FSB), principal sucessor da KGB, está conduzindo as investigações. O policial pediu para que seu nome fosse mantido em segredo. Um porta-voz do Ministério do Interior da Rússia também disse que a investigação estava sob responsabilidade da FSB. Um oficial da FSB recusou-se a comentar o caso. A NTV entrevistou Nikolai Shingarev, porta-voz do Ministério de Energia Nuclear da Rússia, segundo quem, há diversas usinas em Moscou e seus arredores onde é possível obter o material, muitas vezes utilizado em pesquisas nos reatores nucleares. Alexander Koldobsky, pesquisador do Instituto de Engenharia e Física de Moscou, disse à NTV que a quantidade de urânio encontrada é insuficiente para produzir uma arma nuclear. Koldobsky expressou ceticismo sobre o caso. Para ele, a apreensão parece mais uma provocação do que um fato consumado.