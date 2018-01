Polícia russa reprime protesto contra parceria entre Moscou e Otan Policiais da tropa de choque dispersaram hoje com cassetetes dezenas de pessoas que protestavam em Moscou contra a reaproximação do Kremlin com o Ocidente. Os oficiais, usando capacetes e escudos pretos, seguraram alguns manifestantes pelos pés enquanto esperavam pelos carros de polícia. Algumas pessoas eram jogadas ao chão e espancadas com os bastões. Dez manifestantes foram detidos. O protesto contra a intensificação das relações entre a Rússia e o Ocidente ocorreu no momento em que o presidente Vladimir Putin aceitava, na Itália, a posição de parceiro júnior da Otan, a aliança militar formada há mais de 50 anos exatamente para conter Moscou. A Cúpula Otan-Rússia formalizou hoje, em Pratica di Mare, a 30 quilômetros de Roma, uma nova parceria entre Moscou e os países da aliança atlântica. "Temos que protestar porque as autoridades que vivem às nossas custas querem decidir tudo por nós", disse um manifestante identificado apenas como Dima. Depois de falar, ele foi levado pela polícia da Praça Pushkin, no centro de Moscou, onde ocorreu a manifestação.