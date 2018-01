Polícia saudita anuncia apreensão de arsenal terrorista Em meio a alertas dos EUA e da Grã-Bretanha sobre o risco de novos ataques terroristas na Arábia Saudita, a polícia do reino árabe informa que prenderam um suspeito de participação num atentado recente com carro-bomba e a captura de um arsenal - rifles AK-47, explosivos, lançadores de granada e um míssil terra-ar. A prisão foi a primeira relacionada ao atentado contra o conjunto residencial Muhaya, em 8 de novembro, na capital, Riad. No ataque morreram 17 pessoas e mais 120 ficaram feridas. Autoridades americanas e sauditas culparam a Al-Qaeda pela explosão. O Ministério do Interior saudita emitiu comunicado dizendo que um suposto militante islâmico foi encontrado com o arsenal e ?panfletos de incitação a atos terroristas?. A prisão teria ocorrido há uma semana.