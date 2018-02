Polícia saudita mata dois terroristas, diz TV A polícia saudita matou dois terroristas e capturou três outros, um dos quais foi ferido numa troca de tiros na cidade de Jidá, no Mar Vermelho, informa a TV local. O noticiário disse que a polícia cercou um edifício no qual alguns terroristas estavam escondidos, invadiu-o e trocou tiros com os suspeitos. O tiroteio ocorre um dia depois de um ataque suicida ter matado cinco pessoas, além do terrorista, num prédio público.