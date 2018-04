Polícia se junta a manifestação antigoverno na Tunísia

A polícia tunisiana, muito temida no país do norte da África durante a administração linha-dura de Ben Ali, também exigiu a saída de todos os políticos que fizeram parte do governo deposto. Ontem, o primeiro-ministro da Tunísia, Mohamed Ghannouchi, disse que deixará a política e o poder "no prazo de tempo mais curto possível", após a fase de transição que levará a eleições legislativas e presidenciais. Ghannouchi, premiê do país desde 1999, assumiu o comando da Tunísia após a queda de Ben Ali, do qual foi aliado por um longo período. As informações são da Associated Press.