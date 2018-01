Polícia Sérvia decobre campo de treinamento de terroristas A Polícia sérvia descobriu um campo de treinamento de terroristas islâmicos e deteve quatro pessoas nas proximidades de Novi Pazar, no sudoeste da Sérvia, segundo o relatório do Ministério do Interior divulgado neste sábado, 17, pela imprensa local. A operação policial durou vários dias, indica o relatório, que afirma que está sendo procurada outra pessoa que conseguiu escapar durante a detenção, assim como os organizadores e outros membros do grupo. Os quatro muçulmanos detidos são de Novi Pazar, cidade próxima à linha administrativa com a província do Kosovo. A Polícia informou que descobriu a 30 quilômetros dessa cidade, na localidade de Zabar, um campo com várias tendas de campanha e uma caverna nas quais eram treinados "membros do grupo terrorista wahhabista", uma organização islâmica radical. Foram encontrados na operação explosivos plásticos com temporizadores, balas de fuzil de diferentes calibres, material de saúde, alimentos, uniformes, bombas, baionetas, mapas, material de propaganda e outros equipamentos. Rasim Ljajic, líder moderado dos muçulmanos de Sandzak, região do sudeste sérvio onde o campo foi encontrado, defendeu uma intensa investigação para esclarecer o caso. "É muito importante descobrir de onde vem o armamento encontrado", disse Ljajic, ao considerar que as atividades no campo são direcionadas contra a comunidade islâmica em Sandzak.